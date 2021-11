Lapo Elkann: «DAZN? No ai giochi delle 3 carte a spese dei consumatori»

Lapo Elkann ha espresso le proprie considerazioni sullo stop alla doppia utenza su DAZN: le sue dichiarazioni

ELKANN DAZN – «Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato. La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori».