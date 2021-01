Lasagna Verona, affare fatto: visite mediche fissate. Llorente all’Udinese

Il Verona ha messo a segno il colpo Kevin Lasagna: l’attaccante arriverà dall’Udinese. In bianconero arriva Fernando Llorente

Si conclude l’affare per Kevin Lasagna al Verona. Trovato l’accordo con l’Udinese per il numero 15 che domani dovrebbe sostenere le visite mediche per poi diventare un calciatore di Ivan Juric.

Contestualmente Fernando Llorente passerà all’Udinese: tutto fatto con il Napoli ma non è finita. Nelle ultime ore, infatti, anche Patrick Cutrone è stato accostato ai friulani che stanno rivoluzionando il pacchetto offensivo.