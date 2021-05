Lautaro Martinez parla della scorsa estate e del suo possibile passaggio al Barcellona: le parole dell’attaccante argentino

Lautaro Martinez ha parlato delle voci di mercato della scorsa estate e del suo accostamento al Barcellona. Le sue parole a ESPN Argentina.

PASSATO E FUTURO – «Sono stato davvero vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi. Leo mi chiedeva come era la situazione, nulla di particolare. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Tuttavia i blaugrana avevano problemi economici in quel momento, così ho deciso di restare all’Inter. Si è rivelata la scelta giusta avendo vinto poi lo scudetto. Il Real Madrid? Vennero a cercarmi due volte quando ero nelle giovanili del Racing, ma volevo farmi un nome nel calcio argentino e ho fatto il salto in Europa quando ero pronto. Se sogno di giocare nelle Merengues? Ci sono 5-6 squadre che oggi sono tra le migliori al mondo ed è normale, quando il tuo nome viene accostato a uno di questi club, sentirsi orgogliosi. Ma io sono completamente concentrato sull’Inter, a finire il campionato e poi alle partite con la Nazionale».