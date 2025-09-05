Lautaro Martinez entusiasta: «Ho parlato tanto con Leo Messi e mi ha insegnato questa cosa» - Calcio News 24

Lautaro Martinez: «Grazie Messi, ci hai insegnato tutto». La situazione attuale con le parole dell’argentino

Nella vittoria per 3-0 dell’Argentina contro il Venezuela, disputata nella notte, uno dei grandi protagonisti è stato Lautaro Martinez, entrato al 72’ e subito a segno con il gol del momentaneo 2-0. L’attaccante dell’Inter, sempre più centrale nel progetto albiceleste, ha commentato con soddisfazione la sua prestazione ai microfoni di TycSports:

«Sì, è stato il primo pallone che ho toccato, a volte succede e ben vengano momenti così. Sono contento di aver dato il mio contributo in una serata speciale».

La sfida è stata decisa anche da una doppietta di Leo Messi, che continua a essere il faro tecnico ed emotivo della squadra. Nonostante una prestazione non brillante sul piano del gioco, l’Argentina ha comunque dimostrato solidità e cinismo. Lautaro lo conferma:

«La nostra idea è sempre la stessa: dominare l’avversario, attaccare con continuità e difendere tenendo la palla tra i piedi. Anche quando non giochiamo al massimo, restiamo squadra».

La partita ha avuto un significato ancora più profondo perché potrebbe essere stata l’ultima volta che Messi ha indossato la maglia dell’Argentina davanti al pubblico di casa. Un momento emozionante, come raccontato da Lautaro Martinez:

«Abbiamo parlato tanto. È stata una notte piena di emozioni, che resterà nel cuore di tutti noi per ciò che rappresenta Leo. Non parlo solo del fuoriclasse in campo – quello lo conosciamo tutti – ma dell’uomo, del leader silenzioso, dell’amico che ci ha guidati in ogni passo. Ci ha insegnato valori che vanno ben oltre il calcio».

Alla domanda sulla possibile partecipazione di Messi al prossimo Mondiale, Lautaro ha lasciato spazio al rispetto:

«È una decisione personale, che solo lui può prendere. Noi lo abbiamo sempre sostenuto e continueremo a farlo. Finché sarà con noi, continuerà a insegnarci tanto. Per quanto mi riguarda, posso solo ringraziarlo: per tutto quello che ha fatto per la Nazionale, per il calcio in generale e per me. Mi ha aiutato moltissimo a sentirmi parte di questo gruppo e ad affrontare ogni sfida con orgoglio».

Con queste parole, Lautaro Martinez dimostra non solo riconoscenza, ma anche quanto sia cresciuto in personalità e consapevolezza nel ruolo di vice-leader dell’Argentina.