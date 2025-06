Lautaro Martinez su Inzaghi: «Ho parlato con lui ieri e mi ha detto questa cosa. Zero titoli? Per me stagione positiva» - Calcio News 24

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri rimarcando anche l’addio di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TycSports su quella che è stata la sua stagione.

STAGIONE DOPO LA SCONFITTA IN CHAMPIONS – «E’ stata una stagione positiva con l’Inter, abbiamo lottato per tutti i fronti, purtroppo non abbiamo vinto alcun titolo, però rimane positiva».

ADDIO INZAGHI – «Sono decisioni personali, gli ho parlato ieri, una decisione presa con i dirigenti, ora penso all’Argentina e poi al Mondiale per Club».

MASTANTUONO – «Sono contento, abbiamo molti talenti, siamo felici che siano con noi, Di Maria che è tornato in Argentina? Sono molto contento per lui, conosco la sua voglia di vincere e di tornare qui».

MONDIALE PER CLUB – «E’ un trofeo importante, lo è per noi e lo è anche per il River».

ARGENTINA – «E’ sempre bello tornare a giocare con l’Argentina, sono felice di essere tornato qui».