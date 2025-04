Inter, pari e semifinale: Lautaro Martinez risponde a Kane e trascina i nerazzurri: ora sotto con il Barça – le pagelle

Inter, le pagelle di Lautaro Martinez, grande protagonista a San Siro contro il Bayern Monaco nel pari che vale la semifinale

L’Inter pareggia contro il Bayern Monaco e vola in semifinale di Champions League, dove affronterà il Barcellona. Nella sfida di San Siro decisivo il capitano Lautaro Martinez, bravo a rimettere subito la gara in partità dopo il primo vantaggio dei bavaresi con Kane. Di seguito le pagelle del capitano nerazzurro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «E quando tutto sembra buio, eccolo sbucare nella sua comfort zone, l’area di rigore, per l’1-1. Protezione del pallone ai limiti dell’eccellenza».

CORRIERE DELLO SPORT 8.5 – «Risponde a Kane con l’ottava gemma in Champions di questa stagione quando brucia Kimmich e spedisce in porta con un mix di rapidità e cattiveria. Esce stremato dopo aver dato proprio tutto».

TUTTOSPORT 8 – «Gioca una gara da attaccante totale, mostrando virtù dribblatorie che raramente erano emerse negli anni in nerazzurro. Tra l’altro – pure quando il Bayern domina la scena – è tra i pochi a non perdere mai lucidità. Il gol, segnato con un opportunismo da rapace, è la ciliegina in una prestazione da migliore in campo».