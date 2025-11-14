Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Argentina scrive ancora una volta la storia della sua Nazionale. Ecco perché

Lautaro Martinez segna ancora e entra nella storia dell’Argentina. Ecco il record che ha collezionato il campione nerazzurro con la maglia della sua nazione

Lautaro Martinez continua a far parlare di sé, confermandosi un protagonista assoluto sia con l’Inter sia con la maglia dell’Argentina. Nell’ultima amichevole contro l’Angola, il centravanti nerazzurro ha trovato nuovamente la rete, dimostrando grande continuità e un’intesa straordinaria con Lionel Messi. Il gol di Lautaro Martinez è arrivato grazie a un assist perfetto della Pulce, che ha servito il compagno in posizione ideale: il “Toro” ha concluso con un diagonale chirurgico, battendo il portiere avversario e firmando una marcatura di grande valore tecnico e simbolico.

Questa rete non è stata solo importante per l’amichevole in sé, ma rappresenta anche un traguardo storico nella carriera di Lautaro Martinez con la nazionale albiceleste. Con il gol contro l’Angola, l’attaccante dell’Inter raggiunge quota 36 reti con la maglia dell’Argentina, superando così Hernan Crespo, fermo a 35 gol, e salendo al quarto posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Selección. Un risultato che conferma Lautaro Martinez come uno dei punti di riferimento della nazionale, nonché un bomber capace di incidere nei momenti decisivi.

Lautaro Martinez, classe 1997, ha progressivamente consolidato il suo ruolo di leader offensivo dell’Argentina. La sua crescita non si limita ai numeri: l’attaccante nerazzurro dimostra intelligenza tattica, capacità di dialogare con i compagni e freddezza sotto porta, caratteristiche che gli permettono di essere decisivo anche nelle partite più complicate. Il gol contro l’Angola è la testimonianza di un talento in continua evoluzione, capace di adattarsi sia al gioco di club che a quello internazionale.

Il legame tra Lautaro Martinez e Lionel Messi, evidente nell’azione del gol, è uno degli elementi chiave della Selección. L’abilità di leggere i movimenti dei compagni, anticipare le difese avversarie e trasformare ogni occasione in gol fa di Lautaro Martinez un elemento imprescindibile per il commissario tecnico Lionel Scaloni. La sua capacità di segnare con continuità, insieme alla leadership e alla determinazione, lo rende non solo un bomber, ma anche un punto di riferimento per i compagni di squadra, un esempio di professionalità dentro e fuori dal campo.

Con il quarto posto nella classifica dei marcatori storici dell’Argentina, Lautaro Martinez entra ufficialmente nella leggenda della nazionale. Il suo percorso continua, con la prospettiva di scalare ulteriormente la graduatoria e consolidare il suo nome tra i grandi della storia del calcio argentino, confermandosi un autentico leader sia in nazionale sia all’Inter.

