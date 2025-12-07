Lautaro Martinez stupisce: «Sono onorato di aver portato a casa questo grande premio. Ecco perché» - Calcio News 24

Lautaro Martinez premiato dall’AIC: “Onore essere scelto dai colleghi”. Il capitano dell’Inter commenta il riconoscimento, elogia Thuram e riflette sul valore della Serie A

Lautaro Martinez, protagonista assoluto dell’ultima stagione di Serie A, ha rilasciato una lunga intervista dopo aver ricevuto il prestigioso premio AIC. Il capitano dell’Inter, visibilmente soddisfatto ma come sempre misurato nelle dichiarazioni, ha spiegato cosa rappresenti per lui questo riconoscimento, sottolineando il valore umano e professionale del voto ricevuto dai colleghi.

Secondo Lautaro Martinez, la forza del premio dell’Associazione Italiana Calciatori sta proprio nel fatto che a scegliere il vincitore siano altri calciatori, persone che condividono quotidianamente la stessa professione, spesso da avversari in campo: «Questo premio è importante perché a votare sono i calciatori. Fa davvero piacere ricevere la stima dei colleghi. In campo difendiamo ognuno la nostra squadra, ma tra di noi c’è sempre rispetto. Essere scelto per il secondo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio».

L’attaccante argentino, però, ha voluto ribadire che il merito non è mai solo individuale. Con la consueta umiltà, Lautaro Martinez ha riconosciuto il valore degli altri protagonisti del campionato italiano, soffermandosi in particolare sul suo compagno di reparto: «In Serie A ci sono tanti giocatori che hanno fatto una grande stagione. Credo davvero che anche Marcus Thuram meritasse questo premio, forse persino più di me», ha affermato sorridendo. «La nostra lega vanta calciatori di altissimo livello, dobbiamo tenerceli stretti perché rendono il campionato competitivo e affascinante».

Le parole di Lautaro Martinez confermano il suo ruolo sempre più centrale non solo nell’Inter ma nell’intero panorama calcistico italiano. La sua capacità di unire prestazioni decisive, leadership e disponibilità verso compagni e avversari lo rende un simbolo positivo della Serie A. Il premio AIC, secondo l’argentino, è anche un incentivo a migliorarsi ancora: un riconoscimento che celebra il presente ma spinge a guardare avanti con ambizione.

Con questa intervista, Lautaro Martinez mostra ancora una volta il lato più genuino e maturo del suo carattere: un campione consapevole dei suoi meriti, ma anche pronto a valorizzare chi lo circonda e a riconoscere il talento altrui. Un leader dentro e fuori dal campo, capace di rappresentare al meglio il calcio italiano.

