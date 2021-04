Lautaro Martinez verso il divorzio con gli agenti: la procura passa al padre?

Lautaro Martinez è sempre più vicino dal divorziare con i propri agenti, Rolando Zarate e Beto Yaque, la procura potrebbe passare al padre

Mancano solo firma e annuncio per ufficializzare il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter: una trattativa durata mesi, che solo qualche settimana si è conclusa con la sospirata fumata bianca. Ma allora perchè non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro?

Un po’ perchè Conte non vuole distrazioni fino a che lo scudetto non è vinto aritmeticamente, un po’ perchè l’argentino sta avendo problemi con i suoi due agenti (Rolando Zarate e Beto Yaque). Lo strappo tra le parti non è ancora definitivo – si sta cercando di ricucire – ma si va verso il divorzio, con la procura che passerebbe al papà per sottoscrivere il rinnovo che è comunque già praticamente definito.

Poi in un secondo tempo Lautaro valuterà se lasciare tutto in famiglia o affidare la procura ad un super agente. Le smentite dei giorni scorsi erano solo di circostanza, Il Toro sta valutando seriamente di cambiare entourage.