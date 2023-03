L’avvocato di Trump rivela : «Comprerebbe l’Inter per sfidarmi»

Le parole di Joe Tacopina, avvocato di Donald Trump e presidente della SPAL, sul possibile investimento nel calcio

Joe Tacopina, avvocato di Donald Trump e presidente della SPAL, ha parlato nell’ultima puntata di Italian Football Podcast di una possibilità per il futuro dell’Inter.

PAROLE – Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai niente con l’Inter’, allora probabilmente comprerebbe l’Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo! Gli piace un po’ il calcio. Il golf è molto di più la sua passione. Non è un tifoso accanito di calcio, ma capisce e gli piace lo sport. Abbiamo avuto alcune discussioni sulla SPAL. Sa che sono qui, mi ha chiamato l’altro giorno mentre ero allo stadio. Mi ha chiamato subito dopo che abbiamo segnato un gol. Abbiamo segnato tipo quattro gol tutto l’anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di 35 secondi! Ma va bene, è normale quando rappresenti qualcuno come il presidente.