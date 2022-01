Lazio, Acerbi tra infortunio e mercato: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lunedì controlli per Acerbi dopo l’infortunio contro l’Empoli. E intanto spuntano voci per il mercato di giugno

Lunedì sarà tempo di visite mediche per Acerbi per capire l’entità del suo infortunio rimediato nella sfida contro l’Empoli.

Il timore per Sarri e la Lazio sarebbe quello di perdere il centrale per 30-40 giorni. Non solo l’infortunio, anche mercato perché si parla di lui in uscita con il Milan che avrebbe fatto più di un pensiero per giugno. A riferirlo La Repubblica.

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24