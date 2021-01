Lazio, Akpa Akpro: «Inzaghi miglior allenatore mai avuto»

Akpa Akpro, giocatore della Lazio, ha parlato di Inzaghi, dei compagni, della vittoria nel derby e non solo. Le sue parole

Intervenuto a BeIn Sport, Akpa Akpro, giocatore della Lazio, ha parlato del suo primo anno con la squadra di Inzaghi.

LAZIO ROMA – «È stato un week-end fantastico! Non ho avuto difficoltà a passare la palla a Luis Alberto, in allenamento lavoriamo su questo. È stato importante vincere perché è stato il terzo successo consecutivo, ci aiuterà anche per il resto della stagione. È stato un peccato non avere i tifosi accanto».

INZAGHI – «Come prepara le gare Simone Inzaghi? Prima di tutto vediamo tanti video, lavoriamo prima sulla fase difensiva e poi su quella offensiva. È un ottimo tecnico, parla tutti i giorni con i calciatori. Credo sia il migliore avuto nella mia carriera».

COMPAGNI – «Ciro Immobile? Ogni occasione che ha la mette dentro, anche le occasioni che sembrano più complicate. I giocatori che mi hanno più impressionato sono quelli della mia squadra. Penso a Milinkovic e a Luis Alberto».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24