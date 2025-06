Lazio, se parte Castellanos serve una nuova punta: attaccante classico o falso nove? Le scelte dei biancocelesti

Lazio, addio di Castellanos? Se arriva l’offerta giusta… intanto i biancocelesti ragionano sul sostituto: 9 classico o ‘falso’?

La Lazio ha ricevuto le prime offerte per giocatori come Gila, Tavares e soprattutto Castellanos, ma le ha inizialmente respinte. Tuttavia, la dirigenza sa bene che esistono proposte irrinunciabili, soprattutto per l’attaccante argentino, valutato almeno 40 milioni dopo una stagione da 14 gol. Castellanos ha mostrato qualità da centravanti di manovra e buoni margini di crescita, ma non ha ancora garantito la continuità realizzativa necessaria. In caso di cessione, i biancocelesti dovranno muoversi con attenzione per trovare un sostituto all’altezza, e Dia, più classico come punta, rappresenterebbe un’opzione interna da rivalutare. Il dilemma tra bomber fisico o falso nove alla Mertens è concreto e come riportato dal Corriere dello Sport verrà sciolto solo se l’argentino partirà davvero.

In attesa del ritorno di Sarri a Formello, previsto per fine giugno, la società monitora diversi profili. Ioannidis (Panathinaikos), centravanti classico alto 1,87, potrebbe partire per 15 milioni più bonus. Durosinmi (Plzen) e Pio Esposito (Spezia), giovane in rampa di lancio di proprietà dell’Inter, sono altri nomi sul taccuino. L’alternativa più fantasiosa è Kvistgaarden, attaccante danese del Brøndby, fisicamente simile a Mertens ma autore di una stagione super con 23 gol e 7 assist. Pinamonti, di ritorno al Sassuolo, è un’opzione concreta. Il mercato della Lazio dipenderà dalle cessioni, ma Lotito ha promesso a Sarri l’ultima parola su ogni scelta per evitare malintesi sul profilo tecnico dei nuovi acquisti.