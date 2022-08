Lazio, avviso di Kezman su Milinkovic: può arrivare un’offerta

L’agente del centrocampista serbo ha già fatto una comunicazione alla Lazio: potrebbe arrivare presto un’offerta

Stando a quanto riferito dal Messaggero, Mateja Kezman è al lavoro per portare Milinkovic-Savic via dalla Lazio in questa finestra di mercato.

L’agente del centrocampista serbo è certo di riuscire a portare un’offerta da almeno 50 milioni di euro sulla scrivania di Lotito a breve e lo avrebbe già comunicato. Si attendono ora nuovi sviluppi nelle prossime settimane.