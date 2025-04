Lazio, Baroni: «Meritavamo di passare, sono orgoglioso. Vi spiego la scelta dei rigoristi»

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nel post partita della sfida di Europa League contro il Bodo Glimt. Tutti i dettagli in merito

Marco Baroni ha parlato a Sky Sport nel post partita di Lazio-Bodo Glimt di Europa League, terminata con l’eliminazione ai calci di rigore.

COMMENTO – «C’è dolore perché meritavamo di passare il turno, la squadra ha fatto una partita straordinaria dentro uno stadio meraviglioso: c’era un’energia pazzesca. Abbiamo creato occasioni e mi dispiace per com’è finita ma sono orgoglioso dei ragazzi e ringrazio il pubblico che è stato meraviglioso. Posso solo fare i complimenti a tutti, compresi i rigoristi».

RIGORISTI – «Quando arrivi ai rigori ci sono tanti fattori, giocatori che se la sentono o no. Dia è un attaccante, così come tutti gli altri che hanno calciato, ma non dobbiamo colpevolizzare loro perché sono ragazzi giovani. Castellanos era distrutto, ha fatto una grande partita ma anche gli altri. Dobbiamo recuperare tutti, perché dobbiamo fare partite importanti».

NUNO TAVARES – «Nuno è uscito piangendo, ho cercato di consolarlo e anche lo stadio lo ha acclamato. Si era allenato e quando c’era la necessità di mettere la sua energia mi ha detto che stava bene. Ora dobbiamo valutare questa nuova ricaduta, dispiace perché abbiamo sprecato anche un cambio nel ruolo ma adesso è importante recuperare la squadra perché hanno dato tutto, abbiamo qualche giorno di recupero prima della prossima trasferta».

RIMPIANTO PER L’ANDATA – «Sicuramente, anche se parlando con i giocatori che sono i principali artefici mi hanno detto che era difficile stare in piedi e avere il controllo dei movimenti. Chiaramente ha influito molto ma non voglio recriminare, oggi la prestazione con un po’ di fortuna sarebbe bastata. Non credo di poter chiedere di più alla squadra e anche il pubblico lo ha riconosciuto».

COME STA LA SQUADRA – «Questa squadra ha un bel gruppo che lavora, ora c’è tanta delusione e dolore anche fisico perché abbiamo speso tutto. Difficile trovare parole, ma abbiamo già detto qualcosa, bisogna ricaricare e trovare le energie anche di chi non ha giocato per ripartire in campionato. Fa parte del percorso, mi ha fatto piacere che abbiano parlato così sia il presidente che il capitano. Lo sapete benissimo, i rigori sono difficili da controllare. Il ringraziamento più bello credo di averlo fatto sul campo perché hanno fatto una prestazione straordinaria, come gli avevo richiesto».