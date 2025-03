Lazio, Baroni: «Sono mortificato, non potevamo prendere gol. Non cerco alibi, ma certe cose sono evitabili! Sulla corsa Champions…»

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nel post partita della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito

Marco Baroni ha parlato a Dazn nel post partita di Lazio-Torino di Serie A, terminata 1-1.

PAREGGIO – «La squadra voleva vincere, quando non la chiudi non devi prendere questo gol. Era un gol evitabile, ci vuole maggiore attenzione e più corsa, era una situazione leggibile. Siamo mortificati, la squadra ha fatto una buona gara, ora ripartiamo da questo».

MANCAVA UN ATTACCANTE – «È chiaro, non mi piace parlare degli assenti, non voglio trovare alibi e non voglio darli alla squadra. Abbiamo trovato il gol e abbiamo avuto le occasioni per segnare il 2-0, non vedevo i presupposti per prendere gol, è una disattenzione da togliere. Certe situazioni sono evitabili».

RISPOSTE – «Le rotazioni le abbiamo fatte e le continueremo a fare, è chiaro che ci sono giocatori che stanno ancora rientrando e che devono mettere minutaggio nelle gambe. È chiaro che ora abbiamo partite ravvicinate e in cui occorreranno tutti, ci sarà spazio per tutti».

CORSA CHAMPIONS – «Dobbiamo riprendere il nostro ritmo, ci mancano dei punti, alcuni li buttiamo via, ma la squadra deve rimanere centrata, dobbiamo tenere la testa alta, con la voglia giusta. Oggi la squadra ha fatto bene».