Lazio, Baroni: «Non siamo contenti del campo ma non ci servono alibi. Ecco perchè ho scelto Provedel...»

Il tecnico biancoceleste ha parlato prima della sfida contro il Viktoria Plzen in Europa League. Le parole

Il tecnico della Lazio Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen:

PROVEDEL – «In porta volevo dare continuità e per questo motivo ho scelto Provedel, mi sembrava giusto fare così perché stiamo entrando in un momento cruciale della stagione. Marusic mi ha dato disponibilità, credo che oggi ci aspetti una partita di grande intensità, in cui dovremo essere bravi e sarà necessario far bene anche sotto l’aspetto mentale. Il Viktoria Plzen verticalizza molto, ho deciso di schierare chi dà più garanzie dal punto di vista fisico: per noi saranno fondamentali i cinque cambi a gara in corso».

CAMPO – «Quando sono rientrato in albergo ieri sera, ho parlato subito alla squadra. Questo è il campo, non siamo contenti ma non ci servono alibi. Dobbiamo essere bravi ad adattarci velocemente, l’impatto alla gara sarà fondamentale».

VIKTORIA PLZEN – «Portano una pressione, ma magari non sono feroci e noi dovremo essere bravi ad andare velocemente sui terzini. Si abbassano in un 5-3-2, noi dovremo trovare degli spiragli: ci sarà grande lavoro per i nostri terzini, soprattutto in fase offensiva».