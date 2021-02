Lazio Bayern Monaco, i convocati di Inzaghi: torna Strakosha

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Bayern Monaco

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera in Champions League contro il Bayern Monaco. Prima chiamata in Champions League per Musacchio e per Lulic. Torna Strakosha.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Patric.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.