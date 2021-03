Lazio, bilancio in passivo: la Champions League è fondamentale

La Lazio punta il quarto posto in campionato e la qualificazione in Champions per evitare un passivo maggiore nel bilancio

Scongiurate penalità per il caso tamponi, ora la Lazio può pensare nuovamente alla rincorsa alla Champions League. Come rivela il Corriere dello Sport, oggi si riunirà il Consiglio di Gestione per esaminare la relazione finanziaria semestrale chiusa il 31 dicembre 2020.

Il rischio è quello di un passivo a causa dell’assenza di biglietteria, diritti tv diminuiti, abbonamenti allo stadio assenti ecc. L’obiettivo primario è dunque quello di centrare una nuova qualificazione in Champions per evitare i raddoppiare il passivo.