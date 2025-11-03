Lazio Cagliari 0-0 LIVE: è finito il primo tempo - Calcio News 24

Lazio News
Lazio Cagliari 0-0 LIVE: è finito il primo tempo
All’Olimpico il match valido per la 10ª giornata di Serie A Lazio Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Cagliari, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
SEGUI QUI LA LIVE DIRETTA DI LAZIO-CAGLIARI
Gaetano su Cagliari Lazio: «Vogliamo giocarcela alla pari contro i biancocelesti. La situazione è questa»
Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due tecnici per la sfida della decima giornata di Serie A
Ultimissime
video
Hanno Detto3 ore ago
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...