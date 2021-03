Lazio, Caicedo verso il forfait: Inzaghi pensa al sostituto

Caicedo verso il forfait contro l’Udinese. Il centravanti ha riportato un edema plantare, oggi sarà valutata la sua condizione

Caicedo a rischio per la gara contro l’Udinese. L’ecuadoriano, nella giornata di ieri, si è recato in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli: l’attaccante ha riportato un edema al tendine del piede e, per domani, la sua presenza è in bilico.

Il giocatore – dopo il riposo in Champions League – era il candidato numero uno per affiancare Immobile in avanti, ora si propongono Correa e Muriqi.

I DETTAGLI SU LAZIONEWS24