Lazio, nome nuovo per il centrocampo di Sarri: le ultime

Calciomercato Lazio, per il centrocampo piace anche Ricci: il giocatore sembra sempre più lontano dallo Spezia

C’è anche Matteo Ricci in orbita Lazio. Nel calderone dei nomi per il futuro biancoceleste, è spuntato anche quello del centrocampista dello Spezia, sempre più lontano dal rinnovo e in cerca di una nuova sistemazione.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, però, la Fiorentina è in pole e anche la Sampdoria lo tiene d’occhio. Il ragazzo è inoltre cresciuto a Trigoria e non ha mai nascosto la sue fede giallorossa…