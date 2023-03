Lazio, Casale: «Quando va male una partita si dicono cose veramente cattive»

Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo l’iniziativa biancoceleste “Lazio nelle scuole”

PAROLE – «È stata una bella mattinata, importante perché questa è l’età in cui i ragazzi iniziano a capire il senso della vita, quindi è giusto cercare di dare qualche consiglio con la speranza che si apprenda qualcosa. Io anche ho vissuto, da ragazzo, una mattinata così. Rimasi colpito dal passato dei giocatori e mi sono messo in testa di provarci anche io, mi sono detto che ero giovane, volevo provarci e dare il massimo. Oggi posso dire che ce l’ho fatta e spero di essere io un esempio per loro. Quello del bullismo e del cyberbullismo è un tema molto delicato, soprattutto in questi ultimi anni, perché purtroppo con i social c’è troppa libertà di parola.

Non succede solo ai ragazzi, ma anche con noi calciatori: quando va male una partita si dicono cose veramente cattive. Penso quindi che sia un problema dei ragazzini ed è molto grave, ma anche di noi persone adulte. Bisogna cercare di combattere questa cosa perché c’è chi è forte e riesce a far finta di niente e chi soffre pesantemente. È difficile parlarne, ci sono molti casi in cui persone si levano la vita per frasi veramente stupide e che una persona fragile può non mandar giù. Noi siamo un esempio per loro, cercare di far capire come siamo arrivati a questi livelli. Sono nell’età dove devono cercare di capire cosa vogliono fare da grandi e quindi quando scendiamo in campo diamo sempre il massimo e cerchiamo di essere da esempio, soprattutto per i ragazzi che vogliono fare questo lavoro».