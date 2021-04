Lazio, caso tamponi: colpa ai medici, mentre Lotito…

In ambiente Lazio continua a tenere banco il caso tamponi, anche dopo la sentenza del tribunale

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’approfondimento sul caso tamponi che ha coinvolto la Lazio. Secondo il noto quotidiano, i biancocelesti sono stati giustamente condannati, ma la colpa è da ricercare maggiormente nei medici Pulcini e Rodia, inibiti per un anno. Il presidente Lotito avrebbe potuto non sapere del mancato avviso dei positivi alla ASL, anche se avrebbe dovuto impedire il loro utilizzo. Per questo motivo, il patron è stato squalificato per 7 mesi e non 13 come chiedeva la procura federale.

Le spiegazioni della Lazio su tutto il resto non hanno convinto il Tribunale, e il fatto che le positività siano emerse durante un controllo UEFA non riduce le responsabilità del mancato avviso alla ASL. La prossima puntata sarà il processo d’appello.