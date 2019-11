Vittoria storica per il Celtic allo Stadio Olimpico: cade la Lazio nel recupero, primo trionfo in trasferta per gli scozzesi in Italia

Il Celtic espugna lo Stadio Olimpico: la Lazio crolla in casa, il gol nel finale di Ntcham vale il 2-1 per gli ospiti che compromette i sogni di gloria di Inzaghi in Europa League.

Vittoria storica per la compagine scozzese. Il Celtic, infatti, per la prima volta nella sua storia trionfa in casa di un’italiana nelle competizioni europee.