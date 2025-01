Lazio Como, le dichiarazioni di Fabregas nel post partita

Le parole di Cesc Fàbregas, tecnico del Como, dopo il match di Serie A contro la Lazio di Baroni. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match di Serie A Enilive 2024/2025 contro la Lazio del tecnico Marco Baroni. Di seguito le sue parole.

COSA MANCA AL COMO – «Siamo una squadra che crea tanto, che fa tanto e bene, manca un po’ il gol. Miglioriamo difensivamente, ma ora guardiamo i punti. Oggi guardiamo la personalità della squadra. Il calcio è difficile, giocare così qui non lo fanno tutti. Abbiamo perso 5-1 contro questa squadra in casa, oggi una performance di questo tipo mi rende orgoglioso dei ragazzi. Ma sono arrabbiato, dopo una gara del genere tre punti devono venire con noi».

SUPERIORITA’ NUMERICA NON SFRUTTATA – «E’ il pezzettino che ci è mancato oggi. Potevamo fare 1-0 subito dopo pochi secondi. Negli ultimi 20 minuti era una partita da gestire, in cui abbassare il ritmo. Noi vogliamo sempre attaccare, siamo molto convinti di farlo, ma ci è mancata maturità, di cucinare la partita. Ma è parte del processo, non posso chiedere di giocare al 100% e di fare tutto bene. I ragazzi sono giovani, 7/8 che oggi hanno iniziato lo scorso anno erano in B. Il processo è quello di imparare, devo gestirlo piano piano da allenatore».

MATIC – «Ci parlo perchè è mio amico. Non è facile fare questo tipo di acquisti, ma vediamo come va il mercato. Mancano tre settimane. La squadra dà tutto quello che ha. Quando lo fanno sono soddisfatto e vado fino alla fine con loro».

NICO PAZ – «Non sembra stare bene, la caviglia si è girata e si è gonfiata tantissimo. Dispiace, ma merito alla squadra come ha trovato soluzioni senza lui».