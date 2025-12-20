Lazio, ufficiali i convocati di Sarri per la sfida con la Cremonese: ecco la lista completa del tecnico

Lazio, le decisioni di Maurizio Sarri in vista della Cremonese: la lista completa dei convocati biancocelesti

Per la sfida contro la Cremonese, Sarri ha ufficializzato i convocati della Lazio. Rientra Gila dopo la squalifica, mentre Noslin e Romagnoli sono regolarmente presenti nonostante la recente influenza. Restano fuori Isaksen, Rovella, Dia, Dele-Bashiru, Zaccagni e Basic. Completano la lista i giovani Farcomeni e Sana Fernandes.

LA LISTA COMPLETA

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro la Cremonese.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro.

