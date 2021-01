Lazio, Correa: «Non giocavo titolare da un mese, vittoria importante»

Joauquin Correa festeggia la vittoria sul Sassuolo ed il ritrovato posto da titolare: ecco le parole dell’attaccante della Lazio

Joaquin Correa parla a Lazio Style Radio dopo la vittoria sul Sassuolo.

«Era un mese che non giocavo dall’inizio, son contento. Voglio ritrovare la forma migliore e aiutare la squadra. Questa vittoria è importante, ci voleva, perchè abbiamo fatto gare impressionanti in questo periodo, ma adesso stiamo bene e siamo pronti per l’Atalanta che ha un ritmo impressionante ed è sempre una sfida importante».

