Lazio, crisi nello spogliatoio? Il gesto di Lotito e Tare dopo il ko con l’Atalanta

Crisi nello spogliatoio della Lazio? Il retroscena sul gesto di Lotito e Tare dopo la sconfitta contro l’Atalanta di ieri sera

Stando a quanto riferisce l’odierna edizione de Il Messaggero, dopo Lazio-Atalanta, Maurizio Sarri finisce ancora di più sotto processo. Stavolta non per le sostituzioni mancate, ma per l’involuzione nel gioco della sua squadra.

La magica notte del 4-0 al Milan, quella dell’ultimo successo, resta un lampo o forse addirittura un abbaglio. Tare e Lotito stringono le mani a tutti a fine gara nello spogliatoio, ma ora il fastidio per il vistoso calo non può essere più nascosto e serve trovare rimedio urgentemente.