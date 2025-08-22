Lazio, durissimo comunicato da parte della Curva Nord contro Lotito. Ecco le parole - Calcio News 24

Lazio, la Curva Nord replica al comunicato ufficiale: “Difendiamo la Lazio, non chi la amministra”

Prosegue la tensione tra la tifoseria organizzata e la dirigenza della Lazio. Dopo il comunicato diffuso dal club, che parlava di un “clima complesso” attorno all’ambiente biancoceleste, è arrivata la risposta netta e indignata della Curva Nord, che ha voluto chiarire la propria posizione e ribadire che il suo sostegno è rivolto esclusivamente alla squadra, non a chi la gestisce.

Il messaggio dei tifosi è stato pubblicato tramite i canali ufficiali del gruppo e si rivolge direttamente a tutti i sostenitori della Lazio, richiamando alla coerenza e alla responsabilità, ma anche accusando la società di voler distorcere la realtà.

“Siamo dalla parte della Lazio, non della dirigenza”

«Cari laziali», si legge nel comunicato, «di fronte all’ennesimo atto d’amore da parte nostra verso la S.S. Lazio, leggiamo in risposta un comunicato in cui si parla di un “clima complesso che si è creato”. Ma cosa significa davvero questa espressione?».

La Curva Nord contesta apertamente quella che percepisce come una narrazione comoda, utile a evitare qualsiasi assunzione di colpa da parte dei vertici societari. I tifosi sottolineano come il messaggio del club sembri suggerire che le difficoltà dell’ambiente siano nate spontaneamente, ignorando – a loro dire – la responsabilità diretta del presidente e dei dirigenti.

Il caso degli abbonamenti

Non manca poi un riferimento polemico al dato degli abbonamenti: «Sbagliamo noi o i 29.163 abbonati vengono presentati come “tifo silenzioso”? È forse questo un modo per mettere gli uni contro gli altri, cercando di dividere la tifoseria e zittire il dissenso?».

Secondo la Curva, infatti, la Lazio dovrebbe essere difesa con passione ma anche con spirito critico. E proprio per questo motivo, chi protesta lo fa nell’interesse esclusivo della squadra, non per “remare contro”.

Tifoseria in fermento a ridosso del debutto

A pochi giorni dal debutto in Serie A contro il Como, il clima attorno alla Lazio resta teso. La distanza tra piazza e società non accenna a ridursi, e la Curva Nord ha voluto ancora una volta chiarire che il proprio attaccamento alla maglia non verrà mai meno, anche in momenti di forte contrasto con chi ne gestisce le sorti.