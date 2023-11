Lazio, dubbi di Kamada sul rinnovo: cosa sta succedendo

Kamada-Lazio, la partita è aperta: c’è quell’opzione sul contratto ma… Il giapponese ha dei dubbi sul suo futuro

Come riporta Calciomercato.com, il primo fascicolo che verrà analizzato dalla Lazio, per la prossima stagione, sarà quello di Kamada. Il giapponese ha firmato per una sola stagione a circa 3 milioni di euro. C’è una opzione per il rinnovo biennale esercitabile dal giocatore o dalla società tra maggio e giugno.

Fino a qualche settimana fa il giocatore sembrava entusiasta della sua esperienza nel club biancoceleste, ma ora sono sorti dei dubbi che Lotito cercherà di dissipare. Ma esiste anche un problema tattico: Sarri ritiene che la sua squadra non riesca a trovare un equilibrio con la presenza di Kamada, Rovella e Luis Alberto. E a farne le spese è quasi sempre il giapponese. La partita rimane ancora aperta.