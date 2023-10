Lazio, emergenza in difesa: Casale fuori per un mese

Dall’infermeria arriva la tegola per la Lazio e Maurizio Sarri: Nicolò Casale dovrà rimanere ai box per almeno un mese

C’è un’emergenza difesa in casa Lazio, dopo l’infortunio di Nicolò Casale, arrivato nel finale della gara contro il Feyenoord. Il tecnico fino alla sosta avrà a disposizione solo la coppia Romagnoli-Patric, con Gila (mai utilizzato finora) come prima alternativa.

D’altronde, come riportato dal Corriere dello Sport, le indicazioni sono chiare: per uno stiramento di secondo grado ci vogliono tra i 30 e i 40 giorni. Non è assolutamente detto che l’ex Verona sia pronto dopo la sosta quando la Lazio affronterà la Salernitana in campionato e il Celtic in Champions League. Sarri incrocia le dita.

