Lazio Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio ed Empoli: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio ed Empoli. I biancocelesti per restare in corsa per un posto in Europa. Gli azzurri per trovare punti importanti per la salvezza. In palio ci sono punti pesantissimi a tre giornate dal termine del campionato. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All.: Igor Tudor. A disposizione: Provedel, Sepe, Casale, Pellegrini, Rovella, Vecino, Cataldi; Isaksen, Luis Alberto, Pedro, Diego Gonzalez, Castellanos.

EMPOLI (3-5-2): Caprile, Bereszynski, Ismaili, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Fazzini, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All.: Davide Nicola A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Grassi, Cacace, Zurkovski, Shpendi, Cancellieri, Destro, Caputo

Lazio-Empoli: orario e dove vederla

Lazio-Empoli gara delle ore 12:30 della domenica, che proseguirà la trentaseiesima giornata della Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.