Lazio, attenzione in difesa e cinismo in attacco: Baroni e i suoi credono nell’impresa, rimonta difficile, ma non impossibile

Lazio, Baroni e i suoi preparano l’impresa: rimontare i due gol del Bodo Glimt sarà difficile, ma non è impossibile

La Lazio si prepara a vivere una notte europea carica di significato e speranza: per ribaltare il 2-0 dell’andata contro il Bodø Glimt servirà un’impresa mai realizzata nella storia europea dei biancocelesti, ma Baroni e i suoi giocatori ci credono. L’Olimpico risponde con entusiasmo: oltre 50.000 tifosi sono attesi per spingere la squadra verso una semifinale di Europa League che manca da 22 anni. I precedenti non aiutano: come riportato dal Corriere dello Sport nel 94% dei casi chi vince con due gol di scarto all’andata passa il turno, ma la fiducia resta alta, alimentata dalle recenti buone prestazioni in campionato e da una condizione fisica in crescita. La gara di andata, nonostante la sconfitta, ha lasciato qualche spiraglio grazie alle parate di Mandas, che hanno evitato un passivo peggiore.

Per completare la rimonta serviranno attenzione difensiva e cinismo in attacco: vietato concedere contropiedi, fondamentale restare lucidi e disciplinati, anche per evitare problemi con l’arbitro tedesco Siebert, notoriamente poco tollerante. I biancocelesti punteranno sull’esperienza di Pedro, la qualità di Zaccagni e Isaksen, la fisicità di Taty e gli inserimenti di Guendouzi e Rovella. Il tiro da fuori può essere una chiave per sorprendere Haikin, portiere russo del Bodø. Il sogno di Bilbao passa per una rimonta difficile, ma non impossibile.