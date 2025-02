Lazio, Fabiani: «Mi rimproverano Casadei, ma non ho accettato questa cosa. Decisioni prese con Baroni»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sulle mosse di mercato del club biancoceleste. Tutti i dettagli in merito

Angelo Fabiani ha parlato ai canali ufficiali del club delle mosse di mercato della Lazio.

MERCATO– «Le decisioni vengono sempre prese insieme all’allenatore, anche se ognuno di noi ha un ruolo preciso. Il presidente ha un budget, il ds trasferisce le linee direttive della società all’allenatore, che poi va sui calciatori. L’allenatore può mettere un veto sui calciatori: se è funzionale al progetto, anche rifiutando milioni e milioni, si ascolta l’allenatore. Ci hanno richiesto più volte Tavares e Romagnoli. Anche questa mattina ci hanno chiesto giocatori, nei paesi in cui il mercato è aperto, ma sono funzionali al progetto di Baroni quindi la risposta è no. Poi a luglio sarà diverso, si fanno altre valutazioni. Il calcio non è una scelta esatta, è un’idea. Ci sono variabili che possono compromettere il cammino di una squadra, bisogna fare le cose con coerenza. Mi assumo le responsabilità di ciò che dico: essendo il responsabile dell’area tecnica, sono io il colpevole di cose sbagliate. Non Lotito, non Baroni».

SUL CASO CASADEI E SU SYLLA– «Quando mi impongono le cose non mi piace. Se Sylla è di mio interesse lo prendo, se me lo vogliono imporre a forza, a me Casadei allora non interessa».

