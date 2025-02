Lazio, Fabiani: «Inter? Siamo fiduciosi, possiamo fare bene in tutte le competizioni»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, nel pre partita della gara contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Angelo Fabiani ha parlato a Mediaset nel pre partita di Inter–Lazio.

PAROLE – «Bisogna essere sempre ottimisti. Il turnover dell’Inter è per modo di dire. Ci teniamo a passare il turno, non sarà facile ma ce la metteremo tutta. Speriamo che i 6 gol presi in campionato sia uno stimolo in più. Abbiamo assorbito abbastanza bene quella partita, stasera sarà diverso. Sono meravigliato che la Juventus occupa quella posizione in classifica, per quel blasone che ha. Siamo soddisfatti del percorso che stiamo facendo, ma le somme le tiriamo alla fine. Ad oggi bisogna fare un plauso ai ragazzi e allo staff. È una Lazio che vuole dire la sua in tutte e tre le competizioni, anche se più si va avanti e più si affrontano partite complicate. Nulla è scontato, andiamo avanti fiduciosi consapevoli della nostra forza. Ci siamo dati una nuova filosofia, abbiamo riprogrammato un po’ tutto. Abbiamo puntato sui giovani, che già lasciano intravedere qualcosa di importante».