Lazio, Fabiani a Mediaset: «Non snobbiamo la Coppa Italia. VAR? Abbiamo sollecitato la Lega per questo motivo»

Lazio, Angelo Fabiani ha parlato a Mediaset prima della partita contro il Bologna di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni

PARTITA – «Io penso che in fatto di personalità questi ragazzi stiano dimostrando di averla in campo. Poi alcune partite vanno bene ed altre invece vanno male. A Torino abbiamo subito questo gol nei secondi finali ma ci ha dato la consapevolezza dei nostri mezzi. I ragazzi confidavano in un risultato del genere!».

OBIETTIVO COPPA ITALIA – «Questa partita è a molto importante ma lo è anche per il Bologna. È chiaro che bisogna puntarci e non snobbare la competizione».

QUESTIONE VAR – «Sul VAR? Noi abbiamo sollecitato la lega a discutere di queste tematiche io per parere personale dico che l’arbitro deve tornare ad avere la centralità. Alcune dinamiche di campo viste dal VAR o al monitor assumono significati diversi. Penso quindi che sarebbe opportuno approfondire con agli addetti ai lavori questo tema. Proprio con tutto il sistema: gli arbitri i giocatori e con i tifosi. Quindi una tavola rotonda con tutte le componenti sarebbe importante per tutto il sistema calcio».