Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di Dazn: le parole del vice-allenatore della Lazio

Il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, è intervenuto ai microfoni di Dazn:

«Porto il saluto di Inzaghi che non ha voce. I punti sono importanti, sono venuti da una partita sporca, giocata meno bene rispetto alle ultime ma serviva questa. La squadra conserva le qualità tecnico tattiche, ma oggi contava il cuore. Dobbiamo smettere di pensare all’anno scorso, abbiamo vissuto un sogno, ma quest’anno siamo ripartiti. Non abbiamo mai nascosto di essere insietro e aver perso punti per gli sforzi della Champions.

Mancanza gol? Immobile ha recuperato, ma capitano cose imponderabili, come oggi per il fuorigioco. L’asse funziona, chiaramente c’è stata un’evoluzione, gli avversari ci studiano, paradossalmente giochiamo meglio in costruzione.

Fascia sinistra? Speriamo di recuperare il prima possibile di recuperare Lulic, poi se ci dovessero essere movimenti di mercato, la società sarà attenta»