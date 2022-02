Lazio, Felipe Anderson risponde a Conceicao: «Ho la coscienza pulita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Felipe Anderson risponde a Conceicao: l’allenatore del Porto ed ex Lazio lo aveva criticato in conferenza stampa

Intervenuto ai microfoni di SIC, l’esterno della Lazio Felipe Anderson ha voluto replicare all’allenatore del Porto Conceicao che in conferenza aveva criticato la sua eccessiva emotività.

LE PAROLE – «Le persone cercano sempre di trovare qualcosa che non va. Ero concentrato. Ho cercato di prepararmi nel migliore dei modi, qui ho fatto del mio meglio e mi sono sempre reso disponibile. Purtroppo non è andata come mi aspettavo. Ora è passato, sono in una nuova fase e sono felice di rivedere i miei ex compagni di squadra. Non mi piace parlare troppo di quello che è successo. Ho la coscienza pulita. Anche la squadra è stata brava e ben formata. Il Porto è una squadra con molte qualità e sappiamo che sarà una partita molto difficile. In campionato, il Porto è impressionante, ma stiamo anche facendo bene. Ci siamo comportati in modo solido e cercheremo di fare lo stesso qui a Dragão».