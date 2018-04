Lazio, Felipe Anderson: «Sappiamo di essere forti. Il pubblico è stato l’uomo in più»

Le parole di Felipe Anderson nel postpartita di Lazio-Salisburgo

Autore del gol del 3-2 che ha messo in discesa Lazio-Salisburgo, Felipe Anderson è lucido nell’analisi della gara d’andata dei quarti di finale di Europa League quando parla ai microfoni di Sky Sport: «Ci siamo un po’ arrabbiati per gli episodi però non ci dobbiamo lasciare influenzare: quando giochiamo con palla a terra sappiamo che siamo forti. Grande energia? Facciamo tanto lavoro, li abbiamo studiati tanto, sapevamo grande intensità. In casa non potevamo avere atteggiamento diversi. Siamo stati bravi quando stava venendo fuori un risultato che non ci piaceva».

Il trequartista brasiliano ha parlato anche del suo momento personale: «Se è il miglior Felipe Anderson? Con il lavoro ho detto che potevo crescere. Sono a disposizione e devo dimostrare di essere all’altezza». Infine un ringraziamento ai tifosi dell’Olimpico: «Oggi sono stati l’uomo in più, quando siamo entrati in campo abbiamo visto tutti che saltavano e cantavano e ci sostenevano anche se sbagliavamo qualcosa. Sicuramente il pubblico è stato l’uomo in più».