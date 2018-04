Arsenal-CSKA, russi con la stessa difesa 12 anni dopo! E si vede…

Arsenal-Cska Mosca: nel 2006 i russi avevano la stessa difesa

Se vi sembra di aver già visto Arsenal-Cska Mosca, quarto di finale dell’Europa League 2018, state sperimentando quel particolare fenomeno che prende il nome di déjà vu, quella strana sensazione per cui ci sembra di aver vissuto in passato una determinata esperienza. In questo caso siete giustificati: sì, perché Arsenal-Cska Mosca in realtà c’è già stata 12 anni fa.

Non siamo impazziti: il riferimento va ad una sfida del 2006 dove colpisce la composizione della difesa russa. In che senso? Che è uguale a quella di stasera all’Emirates! Akinfeev in porta, i fratelli Berezutski e Ignashevich schierati a 3. Con la differenza che oggi il portiere ha 31 anni (e ci può stare) i fratelloni Berezutski 35 e il capitano Ignaschevich 38. Sarà un caso che solo nel primo tempo ne hanno presi 4?