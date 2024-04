Zirkzee, irrompe l'Arsenal: pronta un'offerta importante

L’Arsenal irrompe nella corsa a Zirkzee del Bologna: i Gunners pronti a mettere sul piatto 6 milioni d’ingaggio all’attaccante

L’obiettivo dei Gunners è di anticipare la concorrenza italiana, visto che al momento Zirkzee non appare affatto tentato dalla possibilità di tornare al Bayern Monaco che potrebbe riacquistarlo per 40 milioni. Juve e Milan sono avvisate: l’Arsenal fa sul serio e punta a mettere la freccia nelle prossime settimane per piazzare il sorpasso decisivo nella corsa al centravanti olandese. Lo scrive Tuttosport.