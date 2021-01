Lazio Fiorentina, i convocati di Inzaghi: Immobile ce la fa

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Fiorentina

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha reso nota la lista dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina. Tra le fila dei biancocelesti, ce la fa Immobile in dubbio per un problema fisico.

Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Moro, Muriqi.