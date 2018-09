Immobile, doppietta e rinnovo con la Lazio: «Presto l’annuncio»

Ciro Immobile e la Lazio, la storia continua: protagonista contro il Genoa con una doppietta, l’attaccante campano ha annunciato il rinnovo di contratto

Lazio-Genoa è terminata 4-1, Ciro Immobile protagonista con una doppietta. Ecco l’analisi dell’attaccante campano ai microfoni di Sky Sport: «Oggi non era facile, il Genoa è una buona squadra, siamo entrati in campo con la giusta mentalità. E’ vero che avevamo vinto tre partite consecutive, ma non avevamo brillato».

Continua Ciro Immobile, come riportano i colleghi di Lazionews24.com: «Migliora la condizione fisica? Giocando sempre miglioriamo anche la condizione. Oggi ho rivisto il vero Parolo, ma anche Milinkovic è un altro giocatore rispetto agli ultimi match. Caicedo? Io e Felipe ci completiamo, e mi trovo bene. Oggi Caicedo ha fatto una partita straordinaria, come l’ha fatta giovedì. Rinnovo? Si, a breve ci sarà l’annuncio, ringrazio il presidente e miei procuratori. Sono contento di far parte di questa famiglia per un altro anno».