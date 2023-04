Lazio, Giannichedda: «Chi mi ha colpito finora in squadra? Non mi aspettavo un Zaccagni così decisivo»

Giuliano Giannichedda, ex giocatore, ha parlato del momento della Lazio di Maurizio Sarri nel campionato di Serie A

ZACCAGNI – «Chi mi ha colpito finora in squadra? Non mi aspettavo un Zaccagni così decisivo, di solito era più discontinuo. Quest’anno è l’uomo in più della Lazio, fa gol, crea superiorità, mi ha davvero impressionato positivamente».

CORSA CHAMPIONS – «Se ridanno i 15 punti alla Juve è più difficile per la Lazio andare in Champions. La squadra di Sarri ce la può fare perchè ha capito come deve giocare tutte le partite e perché deve approfittare dei passi falsi delle altre squadre. Queste 4 partite saranno fondamentali per il cammino della Lazio».