Lazio Bologna, espulsione di Gila giusta? Ecco i giudizi nei confronti dell’arbitro sulla gara di ieri

Lazio Bologna, come si è comportato l’arbitro nonostante quelle che sono state le polemiche? Il punto

Come si è comportato l’arbitro in Lazio-Bologna? Ecco i giudizi dei giornali sportivi.

La Gazzetta dello Sport dà a Fabbri una leggera insufficienza: 5.5. Questa la motivazione: «Il “rosso” a Gila ha il suo perché (che solo chi era in campo può certificare) ma ha spezzettato continuamente la gara: troppi fischi». L’analisi dei principali episodi è così formulata: « Al 2’, fallo di Romagnoli su Miranda con la Lazio in attacco: ok.

Al 20’ Tavares rischia il rosso su Orsolini: è collo del piede alto, un “arancione”. Al 31’, giusto il giallo per Moro su Cataldi come a Cambiaghi (si disinteressa della palla e va su Lazzari) al 4’st. A dieci minuti dalla fine, Fabbri estrae il giallo per fallo di Gila su Castro: poi, recepisce la frase incriminata («Sei scarso») ed estrae il rosso diretto, provvedimento legittimo in caso di offesa».

Per il Corriere dello Sport invece il voto è più alto, si arriva al 6 in pagella: «Direzione lineare per Fabbri che non ha grossi tentennamenti e gestisce in maniera abbastanza scientifica i cartellini gialli: 6 le ammonizioni complessive, a far discutere è stata l’espulsione di Gila. Sin dal primo giallo rifilato a Nuno Tavares prende decisioni in linea con tutta la gara: l’esterno della Lazio rischia, ma è giusto non estrarre il rosso. Torna indietro quando deve ammonire Moro, complessivamente tiene in mano la partita. «Sei scarso» l’insulto di Gila provoca il rosso. Al 33’ della ripresa l’episodio non digerito dalla Lazio: Gila a onda il tackle su Castro a centrocampo, Fabbri lo ammonisce.

Il difensore della Lazio si lamenta (ma il fallo c’è), il direttore di gara estrae poi il rosso diretto: dal labiale lo stesso Gila sembra dire «sei scarso, sei scarso», frase ritenuta offensiva dall’arbitro. Decisione che può apparire severa considerate anche alcune ingiurie percepite in altre occasioni e su altri campi, ma considerata l’azione e l’aver realmente commesso fallo da giallo, di sicuro Gila ha compiuto un’ingenuità. Al 44’ del primo tempo, su un’azione offensiva del Bologna, Pobega resta a terra, ma non c’è nessun contatto punibile»

Anche Tuttosport è in linea con la testata romana e attribuisce lo stesso voto a Fabbri: «Gara senza episodi da moviola. Punisce Gila col rosso dopo che per due volte gli dice “Sei scarso”».

