Lazio, Giordano: «Immobile adatto a qualsiasi ruolo. Un consiglio per Felipe Anderson...»

L’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha parlato del reparto avanzato della Lazio

Bruno Giordano, storico ex bomber della Lazio, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha espresso queste considerazioni sul derby di domenica vinto dai biancocelesti:

SU IMMOBILE – «Quando si sa giocare a calcio, lo si fa in qualsiasi modulo. Immobile sa come muoversi. L’ho visto sulla mia pelle: anche a me è capitato di giocare in sistemi diversi».

SUL DERBY E GLI ESTERNI – «Nel derby la Lazio mi è sembrata ancora più vicina all’idea di gioco di Inzaghi che non a a quella di Sarri. Loro saranno importanti per permettere alla squadra il cambio di mentalità. Con la predisposizione giusta possono fare qualsiasi cosa: sono di livello mondiale. A Felipe manca solo un pò di cattiveria».

