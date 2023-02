Lazio, grande ottimismo per il rinnovo di Pedro: la situazione

In casa Lazio c’è grande ottimismo per il rinnovo di contratto di Pedro. Marzo potrebbe essere il mese decisivo per chiudere

In casa Lazio c’è grande ottimismo per il rinnovo di contratto di Pedro. L’attaccante biancoceleste, nonostante i suoi 35 anni (36 a luglio) è uno dei giocatori più in forma della squadra di Maurizio Sarri e nel match contro l’Hellas Verona ha fatto la differenza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente Claudio Lotito avrebbe già fatto un abbozzo di offerta all’ex Barcellona che è stata accolta con soddisfazione. Marzo potrebbe essere il mese giusto per sciogliere definitivamente le riserve