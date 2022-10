Lazio, Gregucci: «Ieri gara magnifica nonostante questo aspetto»

Angelo Gregucci ha parlato del pareggio ottenuto ieri dalla Lazio contro lo Sturm Graz: le sue dichiarazioni

Angelo Gregucci ha così analizzato il pareggio della Lazio contro lo Sturm Graz ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARTITA – «La prestazione di ieri è stata magnifica per la difficoltà che la gara ha dato. Io ero stato critico per l’approccio della gara in Austria, ieri invece l’approccio è stato perfetto. La Lazio riusciva sempre ad andare sugli esterni e a sviluppare l’azione».

IMMOBILE – «Complimenti a Ciro per il record raggiunto».

