Lazio, Hysaj: «Sarri non è cambiato. Qui investono per il meglio»

In un’intervista Hysaj racconta il suo periodo alla Lazio e il rapporto con Maurizio Sarri

Elseid Hysaj è stato intervistato da BalkanWeb e ha parlato del momento della Lazio, lui che è appena arrivato con Sarri.

LE PAROLE – «Sarri non è cambiato. Non parlo mai molto con l’allenatore. All’inizio abbiamo avuto problemi con il gioco e non avevamo un bel rapporto, ma mi ha sempre ritenuto importante. È una persona speciale, perché quando ti dà fiducia vuoi accontentarlo. Mi ha portato alla Lazio e mi voleva al Chelsea, voglio dargli il triplo di quanto merita».

SULLA LAZIO – «Mi sento molto bene, sono soddisfatto. la Lazio è una grande squadra su cui stanno investendo per ottenere il massimo. L’interesse c’era anche prima, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ora che sono arrivato spero di raggiungere i nostri obiettivi».